Из-за угрозы ударов. В Полтаве запретили массовые мероприятия: что известно

В Полтаве и районе из-за угрозы вражеских обстрелов запретили проведение массовых мероприятий. Ограничения вводятся на несколько дней.

Об этом РБК-Украина со ссылкой на Facebook депутата полтавского горсовета Максима Малько.

"Друзья, информирую, что мероприятие, запланированное на воскресенье, 22 июня (Крутой Берег, Школа №35, 10:00), переносится предварительно на 28 июня. Причина - соответствующее решение Совета обороны Полтавской области от 14.09.2023 №51, введенное в действие распоряжением начальника ОВА, о запрете проведения массовых мероприятий в период с 18.06.2025 по 24.06.2025 г.", - сообщил Малько.

По его словам, такое решение принято в связи с повышенной вероятностью воздушных ударов по объектам города Полтава и района.

"Прошу с пониманием отнестись к ситуации и не пренебрегать сигналами воздушной тревоги. Безопасность - прежде всего", - добавил он.