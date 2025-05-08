В Сумской области меняется движение электричек: все из-за безопасности
"Укрзализныця" меняет маршруты части поездов в Сумской области из-за угрозы безопасности. Речь идет о пригородных поездах. Объяснили также, как курсирують поезда дальнего сообщения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий "Укрзализныци" под одним из сообщений в Facebook.
С 10 мая некоторые пригородные поезда в Сумской области будут курсировать по новым маршрутам. Причина - обострение ситуации с безопасностью в районах Белополья и Ворожбы. В "Укрзализныце" отмечают, что жизнь и здоровье пассажиров и работников железной дороги - в приоритете.
Временные изменения касаются трех маршрутов:
- №6101 и №6105 будут курсировать "Путивль - Бахмач" (ранее - Ворожба - Бахмач);
- №6102 будет курсировать "Бахмач - Путивль" (ранее - "Бахмач - Ворожба");
- №6103/6104 "Путивль - Конотоп - Путивль" (ранее - "Ворожба - Конотоп - Ворожба").
Комментарий "Укрзализныци" (скриншот: РБК-Украина)
Движение поездов дальнего следования, в частности "Сумы - Киев", пока не меняется и происходит в штатном режиме.
"Мы работаем в тесной координации с военными и гражданско-военной администрацией, чтобы обеспечить максимально безопасное сообщение", - отметили в Укрзализныце.
Из соображений безопасности компания не раскрывает всех мер, однако уверяет: пассажиры могут чувствовать себя в безопасности во время путешествий.
Комментарий "Укрзализныци" (скриншот: РБК-Украина)
Что происходит в Белополье и Ворожбе
В последние дни российские войска усилили обстрелы приграничных районов Сумской области. Россия 5 мая массированно обстреляла Белопольскую и Ворожбянскую громады Сумской области - погибли три человека, еще семеро ранены, среди них 16-летний подросток. Власти призывают к эвакуации, на следующий день планировали вывезти более 500 человек. В течение суток стало известно, что количество жертв выросло.
8 мая россияне продолжают наносить авиаудары по Белопольской громаде в Сумской области, несмотря на объявленное Кремлем "перемирие" на 9 мая. Пострадала женщина, которую спасатели вытащили из-под завалов.
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