Через загрозу хантавірусу Франція запровадила суворий карантин

Стан пасажирів

З п'ятьох репатрійованих французів четверо показують негативні тести на хантавірус. Одна громадянка з позитивним результатом перебуває в реанімації у стабільному стані.

Восьмеро під посиленою ізоляцією

Вісім французів, які 15 днів тому летіли одним рейсом із зараженою особою, визнані контактами високого ризику і поміщені на посилений карантин у госпітальному середовищі. Симптомів жоден не виявляє.

Лекорню підкреслив: посилена ізоляція в лікарняних умовах - для всіх контактних осіб без винятків. Щодня в резиденції прем'єра Матіньйон проводитимуться дві міжвідомчі координаційні наради.