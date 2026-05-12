Из-за угрозы хантавируса Франция ввела строгий карантин

Состояние пассажиров

Из пяти репатриированных французов четверо показывают отрицательные тесты на хантавирус. Одна гражданка с положительным результатом находится в реанимации в стабильном состоянии.

Восемь под усиленной изоляцией

Восемь французов, которые 15 дней назад летели одним рейсом с зараженным лицом, признаны контактами высокого риска и помещены на усиленный карантин в госпитальной среде. Симптомов ни один не обнаруживает.

Лекорню подчеркнул: усиленная изоляция в больничных условиях - для всех контактных лиц без исключений. Ежедневно в резиденции премьера Матиньон будут проводиться два межведомственных координационных совещания.