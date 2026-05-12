Из-за угрозы хантавируса Франция ввела строгий карантин

Одна из пяти репатриированных во Францию пассажирок круизного судна MV Hondius находится в реанимации больницы Биша в стабильном состоянии. Еще восемь французов, которые летели одним рейсом с зараженным лицом, помещены на усиленный карантин в больничных условиях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Франции Себастьена Лекорню.
Состояние пассажиров
Из пяти репатриированных французов четверо показывают отрицательные тесты на хантавирус. Одна гражданка с положительным результатом находится в реанимации в стабильном состоянии.
Восемь под усиленной изоляцией
Восемь французов, которые 15 дней назад летели одним рейсом с зараженным лицом, признаны контактами высокого риска и помещены на усиленный карантин в госпитальной среде. Симптомов ни один не обнаруживает.
Лекорню подчеркнул: усиленная изоляция в больничных условиях - для всех контактных лиц без исключений. Ежедневно в резиденции премьера Матиньон будут проводиться два межведомственных координационных совещания.
Тем временем на Тенерифе вспыхнули протесты из-за прибытия круизного лайнера MV Hondius. На фоне беспокойства местных жителей генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус призвал сохранять спокойствие.
Он заверил островитян, что эта вспышка не имеет потенциала перерасти в "очередной COVID", поскольку ситуация остается контролируемой.