RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Из-за угрозы хантавируса Франция ввела строгий карантин

02:27 12.05.2026 Вт
1 мин
Какие меры предусмотрены во время карантина?
aimg Екатерина Коваль
Фото: карантин обязателен для всех, кто контактировал с зараженными (Getty Images)

Одна из пяти репатриированных во Францию пассажирок круизного судна MV Hondius находится в реанимации больницы Биша в стабильном состоянии. Еще восемь французов, которые летели одним рейсом с зараженным лицом, помещены на усиленный карантин в больничных условиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Франции Себастьена Лекорню.

Читайте также: Хантавирус вместо COVID? Грозит ли миру новая пандемия и что с украинцами на борту лайнера

Состояние пассажиров

Из пяти репатриированных французов четверо показывают отрицательные тесты на хантавирус. Одна гражданка с положительным результатом находится в реанимации в стабильном состоянии.

Восемь под усиленной изоляцией

Восемь французов, которые 15 дней назад летели одним рейсом с зараженным лицом, признаны контактами высокого риска и помещены на усиленный карантин в госпитальной среде. Симптомов ни один не обнаруживает.

Лекорню подчеркнул: усиленная изоляция в больничных условиях - для всех контактных лиц без исключений. Ежедневно в резиденции премьера Матиньон будут проводиться два межведомственных координационных совещания.

Тем временем на Тенерифе вспыхнули протесты из-за прибытия круизного лайнера MV Hondius. На фоне беспокойства местных жителей генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус призвал сохранять спокойствие.

Он заверил островитян, что эта вспышка не имеет потенциала перерасти в "очередной COVID", поскольку ситуация остается контролируемой.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ФранцияХантавирус