Через загрозу хантавірусу Франція запровадила суворий карантин
Одна з п'яти репатрійованих до Франції пасажирок круїзного судна MV Hondius перебуває в реанімації лікарні Біша у стабільному стані. Ще вісім французів, які летіли одним рейсом із зараженою особою, поміщені на посилений карантин у лікарняних умовах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністру Франції Себастьєна Лекорню.
Стан пасажирів
З п'ятьох репатрійованих французів четверо показують негативні тести на хантавірус. Одна громадянка з позитивним результатом перебуває в реанімації у стабільному стані.
Восьмеро під посиленою ізоляцією
Вісім французів, які 15 днів тому летіли одним рейсом із зараженою особою, визнані контактами високого ризику і поміщені на посилений карантин у госпітальному середовищі. Симптомів жоден не виявляє.
Лекорню підкреслив: посилена ізоляція в лікарняних умовах - для всіх контактних осіб без винятків. Щодня в резиденції прем'єра Матіньйон проводитимуться дві міжвідомчі координаційні наради.
Тим часом на Тенерифе спалахнули протести через прибуття круїзного лайнера MV Hondius. На тлі занепокоєння місцевих жителів генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус закликав зберігати спокій.
Він запевнив острів’ян, що цей спалах не має потенціалу перерости в "черговий COVID", оскільки ситуація залишається контрольованою.