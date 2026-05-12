Из-за угрозы хантавируса Франция ввела строгий карантин

02:27 12.05.2026 Вт
Какие меры предусмотрены во время карантина?
Из-за угрозы хантавируса Франция ввела строгий карантин
Одна из пяти репатриированных во Францию пассажирок круизного судна MV Hondius находится в реанимации больницы Биша в стабильном состоянии. Еще восемь французов, которые летели одним рейсом с зараженным лицом, помещены на усиленный карантин в больничных условиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Франции Себастьена Лекорню.

Состояние пассажиров

Из пяти репатриированных французов четверо показывают отрицательные тесты на хантавирус. Одна гражданка с положительным результатом находится в реанимации в стабильном состоянии.

Восемь под усиленной изоляцией

Восемь французов, которые 15 дней назад летели одним рейсом с зараженным лицом, признаны контактами высокого риска и помещены на усиленный карантин в госпитальной среде. Симптомов ни один не обнаруживает.

Лекорню подчеркнул: усиленная изоляция в больничных условиях - для всех контактных лиц без исключений. Ежедневно в резиденции премьера Матиньон будут проводиться два межведомственных координационных совещания.

Тем временем на Тенерифе вспыхнули протесты из-за прибытия круизного лайнера MV Hondius. На фоне беспокойства местных жителей генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус призвал сохранять спокойствие.

Он заверил островитян, что эта вспышка не имеет потенциала перерасти в "очередной COVID", поскольку ситуация остается контролируемой.

НАБУ и САП "пришли" к Ермаку: что известно
