Через загрози РФ. Литва закликає посилити ППО в районі Чорного та Балтійського морів

У червні минулого року союзники по НАТО домовилися про створення такої моделі, але вона досі не реалізована. Країни Балтії наразі ведуть переговори з країнами, які могли б розмістити в регіоні системи ППО.

"Саме ротація протиповітряної оборони, яку можна було б здійснювати як у Чорноморському регіоні, так і в Балтійському, була б, на мій погляд, адекватною відповіддю на російську ескалацію, яка вже відбувається", - сказав глава МЗС Литви.

Ескалація вже відбувається

У грудні минулого року, коли Росія використовувала безпілотні літальні апарати для атаки на портову інфраструктуру України, один із них розбився на території Румунії.

Аналогічний інцидент стався в країні і у вересні минулого року. Наприкінці грудня російська ракета також увійшла в повітряний простір Польщі.

"Ескалація вже відбувається, і ці дії, падіння дронів, якими б ненавмисними вони не здавалися, є ескалацією. Їх не було б, якби Росія не вела війну проти України", - сказав Ландсбергіс.

Що говорить Румунія

Водночас очільниця МЗС Румунії Лумініца Одобеску зазначила, що подібні інциденти показують, наскільки серйозною є безпекова ситуація не тільки в Україні, а й у Чорноморському регіоні.

За словами румунського міністра, для зміцнення безпеки важливо виконати зобов'язання, ухвалені на Вільнюському саміті НАТО.

"Одне з них стосується не тільки безпеки в Чорноморському регіоні, а й всебічної реалізації регіональних планів і збільшення військової присутності в нашому регіоні", - сказав міністр.

Падіння "Шахедів" в Румунії

Міністерство оборони Румунії у грудні офіційно підтвердило падіння "Шахеда" в безлюдній місцевості приблизно за 4 км вище за течією від Грінду. На місці було виявлено кратер глибиною 1,5 метра. Зокрема під час атаки Росії на Україну у повітря були підняті винищувач F-17 й літак Eurfighter, який належить Німеччині.

12 жовтня на території Румунії знову виявили уламки російського дрона після ворожої атаки на українську портову інфраструктуру.

В ніч проти 4 вересня, під час російських терористичних ударів по Одеській області, уламки "Шахеда" впали на території Румунії. Пізніше в країні ще декілька разів знаходили уламки російських БпЛА, які атакували портову інфраструктуру України.