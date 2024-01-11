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Из-за угроз РФ. Литва призывает усилить ПВО в районе Черного и Балтийского морей

Архивное фото: Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Адекватным ответом на российскую угрозу была бы ротация систем противовоздушной обороны в регионе Черного и Балтийского морей.

Об этом заявил Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.

В июне прошлого года союзники по НАТО договорились о создании такой модели, но она до сих пор не реализована. Страны Балтии сейчас ведут переговоры со странами, которые могли бы разместить в регионе системы ПВО.

"Именно ротация противовоздушной обороны, которую можно было бы осуществлять как в Черноморском регионе, так и в Балтийском, была бы, на мой взгляд, адекватным ответом на российскую эскалацию, которая уже происходит", - сказал глава МИД Литвы.

Эскалация уже проходит

В декабре прошлого года, когда Россия использовала беспилотные летательные аппараты для атаки на портовую инфраструктуру Украины, один из них разбился на территории Румынии. 

Аналогичный инцидент произошел в стране и в сентябре прошлого года. В конце декабря российская ракета также вошла в воздушное пространство Польши.

"Эскалация уже происходит, и эти действия, падение дронов, какими бы непреднамеренными они ни казались, являются эскалацией. Их не было бы, если бы Россия не вела войну против Украины", - сказал Ландсбергис.

Что говорит Румыния

В то же время глава МИД Румынии Луминица Одобеску отметила, что подобные инциденты показывают, насколько серьезной является ситуация с безопасностью не только в Украине, но и в Черноморском регионе.

По словам румынского министра, для укрепления безопасности важно выполнить обязательства, принятые на Вильнюсском саммите НАТО.

"Одно из них касается не только безопасности в Черноморском регионе, но и всесторонней реализации региональных планов и увеличения военного присутствия в нашем регионе", - сказал министр.

Падение "Шахедов" в Румынии

Министерство обороны Румынии в декабре официально подтвердило падение "Шахеда" в безлюдной местности примерно в 4 км выше по течению от Гринда. На месте был обнаружен кратер глубиной 1,5 метра. В частности, во время атаки России на Украину в воздух были подняты истребитель F-17 и принадлежащий Германии самолет Eurfighter.

12 октября на территории Румынии снова обнаружили обломки российского дрона после вражеской атаки на украинскую портовую инфраструктуру.

В ночь на 4 сентября, во время российских террористических ударов по Одесской области, обломки "Шахеда" упали на территории Румынии. Позже в стране еще несколько раз находили обломки российских БПЛА, атаковавших портовую инфраструктуру Украины.

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