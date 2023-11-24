Через загострення ситуації. Естонія встановлює додаткові загородження на кордоні з РФ

На прикордонному пункті в Нарві (Естонія) сьогодні, 24 листопада, продовжили приготування до можливого закриття кордону з Російською Федерацією. На мосту було встановлено додаткові загородження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR .

Перші бетонні піраміди на мосту в Нарві з'явилися ввечері 16 листопада після того, як на східний кордон Естонії прибули 19 громадян Сомалі та Сирії, які намагалися без законних підстав проникнути в країну через нарвський прикордонний перехід.

У четвер, 23 листопада, Ідайська префектура Департаменту поліції та прикордонної охорони повідомила, що у зв'язку із загостренням міграційної ситуації прикордонний пункт у Нарві може бути закритий. У такому разі буде складно повернутися в Естонію, тому влада не рекомендує їздити в Російську Федерацію.

"Ми готуємося до закриття прикордонного пункту. Минулого тижня ми встановили там загородження, а найближчими днями ще більше посилимо захист нарвських прикордонних переходів. Ми закриємо для руху дві смуги, це поки що не перешкоджатиме руху автомобілів. А на закритому наразі пішохідному прикордонному пункті "Нарва-2" зміцнимо огорожі на мосту, щоб не можна було його використовувати для незаконного перетину кордону", - йдеться в заяві.

Росія здійснює міграційний тиск щодо Естонії

Ідайська префектура додала, що вони уважно стежать за тим, що відбувається на кордоні, бо РФ здійснює міграційний тиск щодо Естонії та Фінляндії, відправляючи до нашого кордону людей, які не мають права на в'їзд до Євросоюзу.

З минулого тижня кілька великих груп намагалися потрапити до Естонії. Загородження стануть у пригоді й надалі, оскільки з 1 лютого закриється на реконструкцію КПП "Івангород".

"Два сценарії використання загороджень: з 1 лютого, коли Івангород закриють, і другий - у разі виникнення необхідності", - повідомили в Департаменті поліції та прикордонної охорони.

Що цьому передувало

Нагадаємо, останнім часом Фінляндія почала блокувати в'їзд з території РФ через наплив нелегальних мігрантів. Так, прикордонна служба Фінляндії заборонила в'їзд людям, які їдуть велосипедом через пункти пропуску на кордоні з РФ.

Фінським прикордонникам довелося задіяти сльозогінний газ, коли емігранти намагалися незаконно потрапити до таборів із Росії.

З 18 листопада на кордоні Фінляндії та Росії закрили чотири КПП, а 22 листопада уряд Фінляндії ухвалив рішення закрити майже всі прикордонні переходи. Наразі працює лише один КПП у Лапландії.

Також глава уряду Норвегії Йонас Гар Стере заявив, що може піти за прикладом Фінляндії і закрити єдиний пропускний пункт на кордоні з Росією.