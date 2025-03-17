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Через ворожу дронову атаку в Кременчуцькому районі ввели аварійні відключення світла

Фото: у Кременчуцькому районі аварійні відключення світла (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Кременчуцькому районі Полтавської області внаслідок російської повітряної атаки цієї ночі були запроваджені аварійні відключення електромережі. Ведуться ремонтні роботи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на тимчасового керівника Полтавської обласної військової адміністрації Володимира Когута.

"Вночі ворог намагався атакувати Полтавщину. ППО відпрацювала по ворожих цілях", - розповів чиновник вранці.

За його словами, в результаті падіння уламків безпілотників противника були застосовані аварійні відключення світла в Кременчуцькому районі.

"Без світла залишились 1035 побутових та 41 юридичний споживач. Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання людям. Питання на контролі", - поінформував представник ОВА. 

Когут також розповів, що через російський дроновий удар у Полтавській області постраждалих немає.

Нічна атака "Шахедів"

Як повідомлялося раніше, ввечері напередодні був зафіксований запуск з боку російських окупантів ударних безпілотників у бік України. Через загрозу ворожої дронової атаки у низці областей оголосили тривогу.

Близько опівночі стало відомо про роботу ППО у Київській області, де фіксували ударні безпілотники противника.

Пізніше вночі також повідомлялося про вибухи у Києві через атаку БПЛА противника. У столиці також працювала ППО.

Крім того, цієї ночі у районі міста Кропивницький на тлі дронової атаки противника лунала серія вибухів.

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