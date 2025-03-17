Из-за вражеской дроновой атаки в Кременчугском районе ввели аварийные отключения света

В Кременчугском районе Полтавской области в результате российской воздушной атаки этой ночью были введены аварийные отключения электросети. Ведутся ремонтные работы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на временного руководителя Полтавской областной военной администрации Владимира Когута.
"Ночью враг пытался атаковать Полтавщину. ПВО отработала по вражеским целям", - рассказал чиновник утром.
По его словам, в результате падения обломков беспилотников противника были применены аварийные отключения света в Кременчугском районе.
"Без света остались 1035 бытовых и 41 юридический потребитель. Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения людям. Вопрос на контроле", - сообщил представитель ОВА.
Когут также рассказал, что из-за российского дронового удара в Полтавской области пострадавших нет.
Как сообщалось ранее, вечером накануне был зафиксирован запуск со стороны российских оккупантов ударных беспилотников в сторону Украины. Из-за угрозы вражеской дроновой атаки в ряде областей объявили тревогу.
Около полуночи стало известно о работе ПВО в Киевской области, где фиксировали ударные беспилотники противника.
Позже ночью также сообщалось о взрывах в Киеве из-за атаки БПЛА противника. В столице также работала ПВО.
Кроме того, этой ночью в районе города Кропивницкий на фоне дроновой атаки противника раздавалась серия взрывов.
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