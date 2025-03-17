Из-за вражеской дроновой атаки в Кременчугском районе ввели аварийные отключения света

"Ночью враг пытался атаковать Полтавщину. ПВО отработала по вражеским целям", - рассказал чиновник утром.

По его словам, в результате падения обломков беспилотников противника были применены аварийные отключения света в Кременчугском районе.

"Без света остались 1035 бытовых и 41 юридический потребитель. Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения людям. Вопрос на контроле", - сообщил представитель ОВА.

Когут также рассказал, что из-за российского дронового удара в Полтавской области пострадавших нет.

Ночная атака "Шахедов"

Как сообщалось ранее, вечером накануне был зафиксирован запуск со стороны российских оккупантов ударных беспилотников в сторону Украины. Из-за угрозы вражеской дроновой атаки в ряде областей объявили тревогу.

Около полуночи стало известно о работе ПВО в Киевской области, где фиксировали ударные беспилотники противника.

Позже ночью также сообщалось о взрывах в Киеве из-за атаки БПЛА противника. В столице также работала ПВО.

Кроме того, этой ночью в районе города Кропивницкий на фоне дроновой атаки противника раздавалась серия взрывов.