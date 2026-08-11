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Через ворожі удари "Укрзалізниця" закрила продаж квитків на частину рейсів

01:59 11.08.2026 Вт
2 хв
Названо умову, за якої продаж квитків відновлять
aimg Катерина Коваль
Фото: потяг "Укрзалізниці" на пероні (Getty Images)

"Укрзалізниця" закрила продаж квитків на окремі дати та напрямки з 27 серпня через наслідки останніх російських атак на залізничну інфраструктуру. У компанії пояснили, що зараз перебудовують логістику та графіки руху поїздів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці" у Threads.

Чому закрили продаж

В "Укрзалізниці" пояснили, що останні ворожі атаки призвели до загибелі залізничників, а також до пошкодження й знищення локомотивів, вагонів і залізничної інфраструктури.

Через це компанія змушена коригувати маршрути та розклад руху поїздів, тому продаж квитків на окремі дати й напрямки з 27 серпня наразі закритий.

Коли відкриють продаж

У пресслужбі компанії наголосили, що продаж відновлять, щойно остаточно сформують можливість виконання рейсів і ухвалять усі необхідні технологічні рішення. Точних термінів у "Укрзалізниці" поки не називають - компанія чесно визнала, що не може дати конкретну дату.

Раніше компанія повідомляла, що частина рейсів не доїде до кінцевої - через пошкодження інфраструктури та загрозу обстрілів у Дніпропетровській області низка поїздів курсує із запізненням понад 10 годин. Через це "Укрзалізниця" запровадила тимчасові обмеження маршрутів та організувала автобусні й приміські трансфери для пасажирів у кількох областях.

У компанії нагадують: під час воєнного стану провідники обов'язково попереджають пасажирів про загрозу ворожих атак, тож важливо знати, як діяти під час загрози удару по поїзду, і чітко виконувати інструкції персоналу. Також залізничники закликають не нехтувати сигналами повітряної тривоги, адже перебування на вокзалах і біля колій під час масованих атак становить підвищену небезпеку.

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УкрзалізницяВійна в Україні