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Через влучання дрона РФ у будинок у Харкові троє постраждалих

Фото: через влучання дрона РФ по будинку в Харкові 7 квітня постраждали троє людей
Автор: Наталія Гурковська

У Харкові через попадання російського дрона до приватного будинку під час атаки 7 квітня постраждали троє людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

За його словами, о 00:50 окупанти вдарили по Харкову безпілотниками, пошкоджено приватний будинок. 

"Постраждав 62-річний чоловік, який отримав осколкові поранення. 64-річній жінці та 87-річному чоловікові надали медичну допомогу на місці", - зазначив голова ОВА. 

Також, за словами Синєгубова, о 01:40 окупанти вдарили "Шахедами" і по Лозівському  та Харківському районах, без постраждалих.

Обстріл Харкова

У ніч проти 7 квітня російські окупанти вчергове запустили по Україні ударні безпілотники типу "Шахед". У низці областей оголосили повітряну тривогу. Рух ворожих дронів-камікадзе був зафіксований, зокрема, у бік Харківської області. Повідомлялось про вибухи у Харкові. Пізніше стало відомо, що у Харкові один з російських дронів влучив у приватний будинок, сталася пожежа.

Нагадаємо, як раніше розповідав голова ОВА Олег Синєгубов, РФ навмисне завдає подвійних ударів по Харкову. Друга хвиля розрахована на удари по правоохоронцям та рятувальникам, які приїздять на ліквідацію першої хвилі обстрілів.

До того ж російські окупанти посилили обстріли Харківської області. Це стосується низки районів регіону - Харківського, Богодухівського, Чугуївського районів, Вовчанського та Куп'янського напрямків.

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