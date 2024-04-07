Из-за попадания дрона РФ в дом в Харькове трое пострадавших

Обстрел Харькова

В ночь на 7 апреля российские оккупанты в очередной раз запустили по Украине ударные беспилотники типа "Шахед". В ряде областей была объявлена воздушная тревога. Движение вражеских дронов-камикадзе было зафиксировано, в частности, в сторону Харьковской области. Сообщалось о взрывах в Харькове. Позже стало известно, что в Харькове один из российских дронов попал в частный дом, произошел пожар.

Напомним, как ранее рассказывал глава ОВА Олег Синегубов, РФ умышленно наносит двойные удары по Харькову. Вторая волна рассчитана на удары по правоохранителям и спасателям, которые приезжают на ликвидацию первой волны обстрелов.

К тому же российские оккупанты усилили обстрелы Харьковской области. Это касается ряда районов региона - Харьковского, Богодуховского, Чугуевского райов, Волчанского и Купянского направлений.

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