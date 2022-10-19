Через війну в Україні. Виробник HIMARS збільшує випуск реактивних систем

Через війну в Україні та ефективне застосування РСЗВ HIMARS українськими військовими, виробник реактивних систем планує збільшити їх випуск.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву гендиректора компанії Lockheed Martin Джима Тайклета.

Оборонний гігант Lockheed Martin планує інвестувати 65 млн доларів для прискорення роботи підрядників з виробництва HIMARS. Тайклет заявив, що планується наростити виробництво РСЗВ з 60 до 96 одиниць на рік, оскільки очікується підвищений попит на американські системи.

"Вже зараз Lockheed модернізують підприємство у штаті Арканзас, а також навчають співробітників для роботи одразу з кількома високотехнологічними лініями", - йдеться у повідомленні.

Влітку американська армія зробила запит із вимогою наростити виробництво HIMARS до 96 на рік протягом 6 років. Збільшення попиту пов'язане із війною в Україні. Вона збільшила потреби як пускових установок, так і ракет до них, які також виробляє Lockheed Martin. Інші країни також побачили ефективність американських РСЗО.