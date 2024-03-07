Через війну в Україні. Міністр оборони Канади закликав більше витрачати грошей на армію

Канада повинна і буде збільшувати витрати на свою армію. Війна в Україні є фактором, який робить інвестиції більш актуальними.
Про це заявив міністр оборони Канади Білл Блер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Канада є членом-засновником НАТО і впродовж десятиліть не досягала мети щодо виділення 2% ВВП на оборону.
"Канада повинна і буде витрачати більше на оборону. Ми знаємо, що нам потрібно зробити набагато більше", - заявив Блер.
Він додав, що зміна клімату, а також війни в Україні та на Близькому Сході є чинниками, які роблять інвестиції більш актуальними.
"Арктика стає більш доступною, а це означає, що географічне положення більше не забезпечує нам тієї безпеки, яка була раніше", - сказав Блер.
Також він заявив, що і Росія, і Китай живлять арктичні амбіції, і вони мають серйозні наслідки для безпеки Канади.
Канада планує подвоїти свій оборонний бюджет приблизно до 40 мільярдів канадських доларів (29,7 мільярда доларів) до 2026-2027 років порівняно з 18,6 мільярда канадських доларів у 2016-2017 роках.
Посол США в НАТО Джуліанна Сміт, виступаючи на телебаченні минулого місяця, закликала Канаду встановити терміни досягнення мети.
Блер сказав, що незабаром представить оновлену інформацію про оборонну політику, включно з планами щодо збільшення витрат, одночасно визначаючи військові пріоритети. Однак він не уточнив, чи будуть нові витрати включені до річного бюджету, який має бути опублікований наступного місяця.
"Ми також трохи обмежені в нашій здатності брати на себе ці доларові зобов'язання в нинішніх фінансових умовах", - сказав Блер.
Раніше генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг заявляв, що цьогоріч рекордні 18 із 31 членів НАТО виконають мету альянсу щодо витрат на оборону - 2% ВВП.
Також прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен говорила, що Європа повинна обмежити витрати на соціальне забезпечення і скоротити податки, щоб стримати агресивнішу Росію за рахунок тривалого збільшення фінансування оборони та безпеки.
А президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн сказала, що Європейський союз має робити більше для оборони, поповнювати і модернізувати зброю. Також ЄС має підтримувати Україну.
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