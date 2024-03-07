Из-за войны в Украине. Министр обороны Канады призвал больше тратить денег на армию

Канада является членом-основателем НАТО и на протяжении десятилетий не достигала цели по выделению 2% ВВП на оборону.

"Канада должна и будет тратить больше на оборону. Мы знаем, что нам нужно сделать гораздо больше", - заявил Блэр.

Он добавил, что изменение климата, а также войны в Украине и на Ближнем Востоке являются факторами, которые делают инвестиции более актуальными.

Оборонный бюджет Канады должен увеличиться

"Арктика становится более доступной, а это означает, что географическое положение больше не обеспечивает нам той безопасности, которая была раньше", - сказал Блэр.

Также он заявил, что и Россия, и Китай питают арктические амбиции, и они имеют серьезные последствия для безопасности Канады.

Канада планирует удвоить свой оборонный бюджет примерно до 40 миллиардов канадских долларов (29,7 миллиарда долларов) до 2026-2027 годов по сравнению с 18,6 миллиарда канадских долларов в 2016-2017 годах.

Оборонная политика

Посол США в НАТО Джулианна Смит, выступая на телевидении в прошлом месяце, призвала Канаду установить сроки достижения цели.

Блэр сказал, что вскоре представит обновленную информацию об оборонной политике, включая планы по увеличению расходов, одновременно определяя военные приоритеты. Однако он не уточнил, будут ли новые расходы включены в годовой бюджет, который должен быть опубликован в следующем месяце.

"Мы также немного ограничены в нашей способности брать на себя эти долларовые обязательства в нынешних финансовых условиях", - сказал Блэр.

Призывы к увеличению расходов на оборону

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявлял, что в этом году рекордные 18 из 31 членов НАТО выполнят цель альянса по расходам на оборону - 2% ВВП.

Также премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен говорила, что Европа должна ограничить расходы на социальное обеспечение и сократить налоги, чтобы сдержать более агрессивную Россию за счет длительного увеличения финансирования обороны и безопасности.

А президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен сказала, что Европейский союз должен делать больше для обороны, пополнять и модернизировать оружие. Также ЕС должен поддерживать Украину.