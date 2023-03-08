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Через війну в Україні. Мінфін США запропонує країнам Африки чинити тиск на Росію

Фото: заступник міністра фінансів США Воллі Адейемо (flickr.com)
Автор: Дмитро Браславський

Міністерство фінансів США планує звернутися до країн Африки з посланням, що чим раніше Росія припинить війну в Україні, то краще для них.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра фінансів США Воллі Адейемо, яку приводить Bloomberg.

"Відверто кажучи, наша мета - чітко дати зрозуміти цим країнам, що економічні інтереси пов'язані з тим, щоб війна Росії проти України припинилося якнайшвидше", - йдеться у заяві.

Адейемо повідомляв, що планує відвідати Гану, Нігерію та ще одну країну у східній частині Африки у березні. Він сказав, що підкреслить вплив російського вторгнення на ціни на продовольство і енергоносії, які найбільше вдарили по країнах, що розвиваються.

Він планує повідомити урядам африканських країн, що США намагаються зробити все можливе, щоб скоротити витрати, з якими вони стикаються у зв'язку з цією війною, і їм слід попросити Росію зробити те саме.

Адейемо відвідає Африку після візиту міністра фінансів США Джанет Єллен. Вона у січні приїздила до Сенегалу та Замбії.

Нагадаємо, що Сполучені Штати Америки разом із союзниками з Європи та Африки протистоять впливу "вагнерівців" у низці країн по всьому світу.

Українські дипломати спілкуються з африканськими партнерами, попереджаючи про ризик впливу російської пропаганди на Африку.

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