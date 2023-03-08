Через війну в Україні. Мінфін США запропонує країнам Африки чинити тиск на Росію

"Відверто кажучи, наша мета - чітко дати зрозуміти цим країнам, що економічні інтереси пов'язані з тим, щоб війна Росії проти України припинилося якнайшвидше", - йдеться у заяві.

Адейемо повідомляв, що планує відвідати Гану, Нігерію та ще одну країну у східній частині Африки у березні. Він сказав, що підкреслить вплив російського вторгнення на ціни на продовольство і енергоносії, які найбільше вдарили по країнах, що розвиваються.

Він планує повідомити урядам африканських країн, що США намагаються зробити все можливе, щоб скоротити витрати, з якими вони стикаються у зв'язку з цією війною, і їм слід попросити Росію зробити те саме.

Адейемо відвідає Африку після візиту міністра фінансів США Джанет Єллен. Вона у січні приїздила до Сенегалу та Замбії.