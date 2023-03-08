Из-за войны в Украине. Минфин США предложит странам Африки оказывать давление на Россию

"Откровенно говоря, наша цель - четко дать понять этим странам, что экономические интересы связаны с тем, чтобы война России против Украины прекратилось как можно быстрее", - говорится в заявлении.

Адейемо сообщал, что планирует посетить Гану, Нигерию и еще одну страну в восточной части Африки в марте. Он сказал, что подчеркнет влияние российского вторжения на цены на продовольствие и энергоносители, которые наиболее ударили по развивающимся странам.

Он планирует сообщить правительствам африканских стран, что США пытаются сделать все возможное, чтобы сократить расходы, с которыми они сталкиваются в связи с этой войной, и им следует попросить Россию сделать то же самое.

Адейемо посетит Африку после визита министра финансов США Джанет Йеллен. Она в январе приезжала в Сенегал и Замбию.