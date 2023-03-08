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Из-за войны в Украине. Минфин США предложит странам Африки оказывать давление на Россию

Фото: заместитель министра финансов США Уолли Адейемо (flickr.com)
Автор: Дмитрий Браславский

Министерство финансов США планирует обратиться к странам Африки с посланием, что чем раньше Россия прекратит войну в Украине, тем лучше будет для них.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра финансов США Уолли Адейемо, которое приводит Bloomberg.

"Откровенно говоря, наша цель - четко дать понять этим странам, что экономические интересы связаны с тем, чтобы война России против Украины прекратилось как можно быстрее", - говорится в заявлении.

Адейемо сообщал, что планирует посетить Гану, Нигерию и еще одну страну в восточной части Африки в марте. Он сказал, что подчеркнет влияние российского вторжения на цены на продовольствие и энергоносители, которые наиболее ударили по развивающимся странам.

Он планирует сообщить правительствам африканских стран, что США пытаются сделать все возможное, чтобы сократить расходы, с которыми они сталкиваются в связи с этой войной, и им следует попросить Россию сделать то же самое.

Адейемо посетит Африку после визита министра финансов США Джанет Йеллен. Она в январе приезжала в Сенегал и Замбию.

Напомним, что Соединенные Штаты Америки вместе с союзниками из Европы и Африки противостоят влиянию "вагнеровцев" в ряде стран по всему миру.

Украинские дипломаты общаются с африканскими партнерами, предупреждая риск влияния российской пропаганды на Африку.

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Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиАфрикаГанаСенегалНигерияЗамбияВойна в Украине