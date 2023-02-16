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У МЗС України розповіли, як борються з російською пропагандою в африканських країнах

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Київ, Четвер 16 лютого 2023 11:43
У МЗС України розповіли, як борються з російською пропагандою в африканських країнах Фото: речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Акимова, Наталія Юрченко

Українські дипломати спілкуються з африканськими партнерами, попереджаючи про ризик впливу російської пропаганди на Африку.

Про це РБК-Україна розповів речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"Вони (африканські партнери, - ред.) дуже серйозно сприймають загрозу пропаганди, якою активно займаються Russia Today, Sputnik та інформаційний підрозділ "Вагнера". Африканські країни, зокрема, дуже зацікавлені у вивченні українського досвіду у сфері боротьби з фейками та дезінформацією" , - зазначив Ніколенко.

У МЗС розробили навчальний курс для дипломатів африканських країн, один з напрямів якого - боротьба з пропагандою.

"Можна сказати, що 2023 рік пройде під гаслом розвитку системних комунікацій України з країнами Африки, Азії та Латинської Америки", - додав речник міністерства.

Докладніше про те, чого домагається Кремль пропагандою проти України та Заходу у матеріалі РБК-Україна "Пропаганда війни. Як Росія бреше світу про Україну і хто вірить у її міфи".

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