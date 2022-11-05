Благодаря войне в Украине Эрдоган расширяет свое влияние и укрепляет Турцию, - WSJ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган усиливает военную поддержку Украины со стороны своей страны, сохраняя открытую линию связи с президентом РФ Владимиром Путиным. Эти отношения помогли сохранить поток украинского зерна. Поэтому ему удается усилить свое влияние и расширить возможности Турции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal .

В последние месяцы самый известный турецкий производитель оружия Baykar приступил к строительству нового завода, который удвоит свои мощности по производству вооруженных беспилотников. В прошлом месяце Турция передала новый корвет ВМС Украины на церемонии, в которой приняли участие министр обороны Украины Алексей Резников.

Турция также поставила бронежилет, который носил президент Украины Владимир Зеленский, а также бронежилеты и военную технику для украинских сил. И когда Путин пригрозил снова ввести блокаду украинского экспорта зерна через Черное море, Эрдоган вмешался, чтобы сохранить поток важнейших поставок и сдержать рост мировых цен на продовольствие.

Тем самым Эрдоган укрепляет репутацию Турции как важного регионального игрока, и эта задача облегчается одним ключевым элементом: его готовностью допустить поступление российских денег в страну после того, как западные санкции отрезали РФ от большей части мировой экономики.

"Это кажется несовершенным, но идеальным с точки зрения продвижения собственных интересов Турции в контексте баланса, который она пытается установить между Россией и Украиной", - заявил бывший глава отдела международной безопасности турецкого МИД Альпер Джошкун.

Война в Украине предоставила Турции возможность развивать свою растущую оборонную промышленность, одновременно продвигая свои внешнеполитические цели после проведения серии опосредованных военных операций с Россией в Сирии, Ливии и регионе Южного Кавказа.

Эрдоган не скрывает своих глобальных амбиций, продавая беспилотники турецкого производства в 24 страны мира, укрепляя дипломатическое влияние в Центральной Азии через совет тюркских государств и углубляя отношения с рядом ближневосточных государств в этом году в рамках дипломатической перезагрузки.