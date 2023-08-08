Через війну проти України. Британія ввела санкції проти РФ, Ірану та Білорусі

Британія сьогодні, 8 серпня, ввела нові санкції проти Росії за її війну проти України. Також обмеження торкнулися Ірану та Білорусі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Британії Джеймса Клеверлі.
Зазначається, що міністр закордонних справ оголосив про 25 нових санкцій, спрямованих проти доступу російського диктатора Володимира Путіна до іноземної військової техніки.
Частина з осіб і підприємств, які потрапили під санкції, перебуває за межами РФ. Вони підтримують її незаконне вторгнення в Україну.
Хто саме потрапив під обмеження
Санкції проти Ірану та Білорусі
"Ми також робимо подальші дії щодо боротьби з підтримкою Іраном і Білоруссю російських збройних сил. Велика Британія раніше ввела санкції проти Білорусі за те, що вона продовжує активно сприяти вторгненню Росії в Україну", - заявив Клеверлі.
Також Британія відзначила дестабілізуючу роль Ірану в глобальній безпеці, зокрема через його постачання безпілотників, які РФ використовує для нанесення ударів по Україні.
Під санкції потрапили:
Також Британія наклала санкції на 3 російські компанії, що працюють у секторі електроніки, за їхню роль у закупівлі західної мікроелектроніки, що підпадає під санкції Великої Британії.
Роботу із запровадження нових санкцій буде продовжено
Клеверлі зазначив, що Британія продовжить працювати разом з її міжнародними партнерами над запобіганням постачань зброї третіми сторонами і вітає більш рішучі дії щодо припинення незаконних військових постачань і обходу санкцій.
"Велика Британія прихильна продовжувати докладати міжнародні зусилля щодо забезпечення ефективності санкцій, розслідування дій, які підтримують їхнє обходь, і вжиття відповідних заходів", - додав міністр.
Наприкінці липня Британія ввела нові санкції проти громадян РФ. Це пов'язано зі справою режиму Кремля проти російського опозиціонера Володимира Кара-Мурзи.
Також до цього Британія розширила санкції проти росіян. До списку потрапили особи, пов'язані з ПВК "Вагнера".
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