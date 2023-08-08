Через війну проти України. Британія ввела санкції проти РФ, Ірану та Білорусі

Зазначається, що міністр закордонних справ оголосив про 25 нових санкцій, спрямованих проти доступу російського диктатора Володимира Путіна до іноземної військової техніки.

Частина з осіб і підприємств, які потрапили під санкції, перебуває за межами РФ. Вони підтримують її незаконне вторгнення в Україну.

Хто саме потрапив під обмеження

Британія ввела санкції проти двох турецьких компаній, Turkik Union і Azu International, через їхню роль в експорті мікроелектроніки в Росію. Вона необхідна для ведення бойових дій проти України;

Також під обмеження потрапила компанія Aeromotus Unmanned Aerial Vehicles Trading LLC, розташована в Дубаї. Вона причетна до постачання дронів і компонентів для них у Росію;

Ще Британія ввела санкції проти громадянина Словаччини Ашота Мкртичева за його участь у спробі угоди з продажу зброї між КНДР і Росією;

Під обмеження Британії потрапив громадянин Швейцарії Ансельм Оскар Шмуцкі за його роль у секторі фінансових послуг Росії, зокрема за роботу як голови московського офісу DuLac Capital Ltd.

Санкції проти Ірану та Білорусі

"Ми також робимо подальші дії щодо боротьби з підтримкою Іраном і Білоруссю російських збройних сил. Велика Британія раніше ввела санкції проти Білорусі за те, що вона продовжує активно сприяти вторгненню Росії в Україну", - заявив Клеверлі.

Також Британія відзначила дестабілізуючу роль Ірану в глобальній безпеці, зокрема через його постачання безпілотників, які РФ використовує для нанесення ударів по Україні.

Під санкції потрапили:

Іранські фізичні та юридичні особи, які беруть участь у дослідженнях, розробці та виробництві БПЛА для Корпусу вартових ісламської революції. Під обмеження потрапила іранська компанія Paravar Pars;

Білоруські оборонні організації, пов'язані з виробництвом військової техніки для білоруського режиму, що безпосередньо сприяло незаконній війні РФ. Мова йде про білоруське підприємство "Гомельський радіозавод".

Також Британія наклала санкції на 3 російські компанії, що працюють у секторі електроніки, за їхню роль у закупівлі західної мікроелектроніки, що підпадає під санкції Великої Британії.

Роботу із запровадження нових санкцій буде продовжено

Клеверлі зазначив, що Британія продовжить працювати разом з її міжнародними партнерами над запобіганням постачань зброї третіми сторонами і вітає більш рішучі дії щодо припинення незаконних військових постачань і обходу санкцій.

"Велика Британія прихильна продовжувати докладати міжнародні зусилля щодо забезпечення ефективності санкцій, розслідування дій, які підтримують їхнє обходь, і вжиття відповідних заходів", - додав міністр.

Санкції Британії проти Росії

Наприкінці липня Британія ввела нові санкції проти громадян РФ. Це пов'язано зі справою режиму Кремля проти російського опозиціонера Володимира Кара-Мурзи.

Також до цього Британія розширила санкції проти росіян. До списку потрапили особи, пов'язані з ПВК "Вагнера".