Британія ввела нові санкції проти росіян: хто потрапив під обмеження
Британія сьогодні, 31 липня, ввела нові санкції проти громадян РФ. Це пов'язано зі справою режиму Кремля проти російського опозиціонера Володимира Кара-Мурзи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС Британії.
"Додано 6 нових позначень у рамках режиму санкцій проти Росії", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що обмеження було запроваджено проти таких осіб:
- прокурор Борис Локтіонов;
- прокурор Ганна Потичко;
- суддя Віталій Білицький;
- суддя Катерина Дорохіна;
- суддя Наталія Дудар;
- судовий експерт Данило Міхєєв.
Після внесення їх до чорного списку, їм буде заборонено в'їзд до Великої Британії, а активи на території країни в разі виявлення будуть заморожені.
Мотивація для введення санкцій
У МЗС Британії уточнили, що зазначені вище росіяни причетні до справ проти опозиціонерів Володимира Кара-Мурзи та Іллі Яшина. Таким чином вони перешкоджали поширенню точної інформації про війну в Україні.
Також своїми діями вони підтримували політику, спрямовану на дестабілізацію України і таку, що підриває її територіальну цілісність і суверенітет.
Справа Кара-Мурзи
Після початку повномасштабного вторгнення російський опозиціонер Володимир Кара-Мурза не виїхав з Росії. Навесні минулого року критика Путіна затримали у справі про "фейки". Пізніше проти нього відкрили ще дві кримінальні справи і звинуватили у "державній зраді".
Суд у Москві 17 квітня 2023 року виніс вирок опозиціонеру. Кара-Мурзу засудили до 25 років за ґратами за "фейки про російську армію". Сьогодні Перший апеляційний суд у РФ залишив чинним вирок Володимиру Кара-Мурзі.
Раніше Європейський союз ввів санкції проти дев'яти росіян, які причетні до ув’язнення російського опозиціонера Володимира Кара-Мурзи.
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