Британія ввела нові санкції проти росіян: хто потрапив під обмеження

Британія сьогодні, 31 липня, ввела нові санкції проти громадян РФ. Це пов'язано зі справою режиму Кремля проти російського опозиціонера Володимира Кара-Мурзи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС Британії .

"Додано 6 нових позначень у рамках режиму санкцій проти Росії", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що обмеження було запроваджено проти таких осіб:

прокурор Борис Локтіонов;

прокурор Ганна Потичко;

суддя Віталій Білицький;

суддя Катерина Дорохіна;

суддя Наталія Дудар;

судовий експерт Данило Міхєєв.

Після внесення їх до чорного списку, їм буде заборонено в'їзд до Великої Британії, а активи на території країни в разі виявлення будуть заморожені.

Мотивація для введення санкцій

У МЗС Британії уточнили, що зазначені вище росіяни причетні до справ проти опозиціонерів Володимира Кара-Мурзи та Іллі Яшина. Таким чином вони перешкоджали поширенню точної інформації про війну в Україні.

Також своїми діями вони підтримували політику, спрямовану на дестабілізацію України і таку, що підриває її територіальну цілісність і суверенітет.

Справа Кара-Мурзи

Після початку повномасштабного вторгнення російський опозиціонер Володимир Кара-Мурза не виїхав з Росії. Навесні минулого року критика Путіна затримали у справі про "фейки". Пізніше проти нього відкрили ще дві кримінальні справи і звинуватили у "державній зраді".

Суд у Москві 17 квітня 2023 року виніс вирок опозиціонеру. Кара-Мурзу засудили до 25 років за ґратами за "фейки про російську армію". Сьогодні Перший апеляційний суд у РФ залишив чинним вирок Володимиру Кара-Мурзі.