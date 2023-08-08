Из-за войны против Украины. Британия ввела санкции против РФ, Ирана и Беларуси

Великобритания сегодня, 8 августа, ввела новые санкции против России за ее войну против Украины. Также ограничения коснулись Ирана и Беларуси.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Британии Джеймса Клеверли.
Отмечается, что министр иностранных дел объявил о 25 новых санкциях, направленных против доступа российского диктатора Владимира Путина к иностранной военной технике.
Часть из лиц и предприятий, которые попали под санкции, находится за пределами РФ. Они поддерживают ее незаконное вторжение в Украину.
Кто именно попал под ограничение
Санкции против Ирана и Беларуси
"Мы также предпринимаем дальнейшие действия по борьбе с поддержкой Ираном и Беларусью российских вооруженных сил. Великобритания ранее ввела санкции против Беларуси за то, что она продолжает активно способствовать вторжению России в Украину", - заявил Клеверли.
Также Британия отметила дестабилизирующую роль Ирана в глобальной безопасности, в частности из-за его поставок беспилотников, которые РФ использует для нанесения ударов по Украине.
Под санкции попали:
Также Британия наложила санкции на 3 российские компании, работающие в секторе электроники, за их роль в закупке западной микроэлектроники, подпадающей под санкции Великобритании.
Работа по введению новых санкций будет продлена
Клеверли отметил, что Великобритания продолжит работать вместе с ее международными партнерами над предотвращением поставок оружия третьими сторонами и приветствует более решительные действия по пресечению незаконных военных поставок и обхода санкций.
"Великобритания привержена продолжать прикладывать международные усилия по обеспечению эффективности санкций, расследованию действий, которые поддерживают их обходи, и принятию соответствующих мер", - добавил министр.
В конце июля Великобритания ввела новые санкции против граждан РФ. Это связано с делом режима Кремля против российского оппозиционера Владимира Кара-Мурзы.
Также до этого Великобритания расширила санкции против россиян. В список попали лица, связанные с ЧВК "Вагнера".
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