Через війну за кордоном опинилися 9,5 мільйона українців, - Зеленський

Нагадаємо, що населення України скоротилося до 28,5 млн, як заявляла директорка Інституту демографії та досліджень якості життя Елла Лібанова.

За її словами, основною причиною такого падіння став масовий виїзд громадян за кордон через війну, тоді як показники смертності внаслідок бойових дій відіграють меншу роль у загальній статистиці скорочення.

Крім того, на тлі міграційних процесів та нових правил в'їзду в Європейський Союз виникають додаткові труднощі.

Зокрема, у ЄС можуть вимагати військово-облікові документи, про що раніше детально пояснювало Міністерство закордонних справ України для українців, які оформлюють тимчасовий захист за кордоном.