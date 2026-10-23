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Из-за войны за границей оказались 9,5 миллиона украинцев, - Зеленский

22:50 23.10.2026 Пт
2 мин
aimg Сергей Козачук
Фото: президент Украины Владимир Зеленский (facebook.com_zelenskyy.official)

Война России против Украины затронула миллионы людей, которые потеряли свои дома, работу и вынуждены были уехать за границу.

Как передает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на онлайн-встрече в Hudson institute.

По словам главы государства, война - это прежде всего человеческая трагедия, а не просто территории или проценты земли.

Из-за полномасштабного вторжения России за границей оказались 9,5 миллиона гражданских украинцев.

"Это 20-25% от общего количества населения страны, которое составляло 40 миллионов. Они потеряли свою жизнь, свои дома, свои рабочие места, и это лицо войны Путина", - отметил президент.

Напомним, что население Украины сократилось до 28,5 млн, как заявляла директор Института демографии и исследований качества жизни Элла Либанова.

По ее словам, основной причиной такого падения стал массовый выезд граждан за границу из-за войны, в то время как показатели смертности в результате боевых действий играют меньшую роль в общей статистике сокращения.

Кроме того, на фоне миграционных процессов и новых правил въезда в Европейский Союз возникают дополнительные трудности.

В частности, в ЕС могут потребовать военно-учетные документы, о чем ранее подробно объясняло Министерство иностранных дел Украины для украинцев, оформляющих временную защиту за границей.

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