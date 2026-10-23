Из-за войны за границей оказались 9,5 миллиона украинцев, - Зеленский

Война России против Украины затронула миллионы людей, которые потеряли свои дома, работу и вынуждены были уехать за границу.
Как передает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на онлайн-встрече в Hudson institute.
По словам главы государства, война - это прежде всего человеческая трагедия, а не просто территории или проценты земли.
Из-за полномасштабного вторжения России за границей оказались 9,5 миллиона гражданских украинцев.
"Это 20-25% от общего количества населения страны, которое составляло 40 миллионов. Они потеряли свою жизнь, свои дома, свои рабочие места, и это лицо войны Путина", - отметил президент.
Напомним, что население Украины сократилось до 28,5 млн, как заявляла директор Института демографии и исследований качества жизни Элла Либанова.
По ее словам, основной причиной такого падения стал массовый выезд граждан за границу из-за войны, в то время как показатели смертности в результате боевых действий играют меньшую роль в общей статистике сокращения.
Кроме того, на фоне миграционных процессов и новых правил въезда в Европейский Союз возникают дополнительные трудности.
В частности, в ЕС могут потребовать военно-учетные документы, о чем ранее подробно объясняло Министерство иностранных дел Украины для украинцев, оформляющих временную защиту за границей.