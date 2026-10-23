Из-за войны за границей оказались 9,5 миллиона украинцев, - Зеленский

Напомним, что население Украины сократилось до 28,5 млн, как заявляла директор Института демографии и исследований качества жизни Элла Либанова.

По ее словам, основной причиной такого падения стал массовый выезд граждан за границу из-за войны, в то время как показатели смертности в результате боевых действий играют меньшую роль в общей статистике сокращения.

Кроме того, на фоне миграционных процессов и новых правил въезда в Европейский Союз возникают дополнительные трудности.

В частности, в ЕС могут потребовать военно-учетные документы, о чем ранее подробно объясняло Министерство иностранных дел Украины для украинцев, оформляющих временную защиту за границей.