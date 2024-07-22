Через вихід Байдена з президентської гонки зросли ціни на нафту і золото

Нафта

Глобальна орієнтовна ціна марки Brent піднялася вище 83 доларів за барель після найбільшого одноденного падіння з початку червня, тоді як West Texas Intermediate коштувала близько 81 долара. Долар США знизився на початку азіатських торгів, сприяючи цінам на сировину в цій валюті.

У Канаді вибух на нафтовій ділянці Альберти спровокував хвилю лісових пожеж . Згідно з даними Alberta Wildfire і Alberta Energy Regulator, під загрозою знаходиться приблизно 348 000 барелів на день.

Цього року ціни на нафту зросли, оскільки ОПЕК+ стримувала видобуток, створюючи умови для скорочення світових запасів протягом літа в північній півкулі. Геополітична напруженість також була на передньому плані: війна Ізраїлю проти ХАМАС і зіткнення з підтримуваними Іраном угрупованнями, включно з єменськими хуситами, викликали занепокоєння щодо регіональної нестабільності, яка може загрожувати виробництву.

Ринкові показники вказують на складні умови в найближчій перспективі, пише видання. Швидкий спред Brent — різниця між двома найближчими контрактами — становив понад 1 долар за барель у зворотному напрямку, що є тенденцією до підвищення. Два тижні тому розрив становив 76 центів.

Золото

Золоті злитки зросли в ціні на 0,5% на початку азіатських торгів.

Злитки досягли рекордного рівня минулого тижня, знайшовши підтримку цього року, оскільки ставки збільшилися, Федеральна резервна система перейде до пом’якшення монетарної політики. Нижчі ставки зазвичай є позитивними для золота, оскільки за ним не виплачуються відсотки.