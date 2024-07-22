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Из-за выхода Байдена из президентской гонки выросли цены на нефть и золото

Фото: президент США Джо Байден (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Цены на нефть выросли после падения почти на 3% в пятницу, золотые слитки выросли на 0,5% в начале азиатских торгов. Инвесторы оценивают последствия решения президента США Джо Байдена не баллотироваться на переизбрание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Нефть

Глобальная ориентировочная цена марки Brent поднялась выше 83 долларов за баррель после наибольшего однодневного падения с начала июня, в то время как West Texas Intermediate стоила около 81 доллара. Доллар США снизился в начале азиатских торгов, способствуя ценам на сырье в этой валюте.

В Канаде взрыв на нефтяном участке Альберты спровоцировал волну лесных пожаров. Согласно данным Alberta Wildfire и Alberta Energy Regulator, под угрозой находится примерно 348 000 баррелей в день.

В этом году цены на нефть выросли, поскольку ОПЕК+ сдерживала добычу, создавая условия для сокращения мировых запасов в течение лета в северном полушарии. Геополитическая напряженность также была на переднем плане: война Израиля против ХАМАС и столкновения с поддерживаемыми Ираном группировками, включая йеменских хуситов, вызвали обеспокоенность по поводу региональной нестабильности, которая может угрожать производству.

Рыночные показатели указывают на сложные условия в перспективе, пишет издание. Быстрый спрэд Brent — разница между двумя ближайшими контрактами — составил более 1 доллара за баррель в обратном направлении, что является тенденцией к повышению. Две недели назад разрыв составил 76 центов.

Золото

Золотые слитки выросли в цене на 0,5% в начале азиатских торгов.

Слитки достигли рекордного уровня на прошлой неделе, найдя поддержку в этом году, поскольку ставки увеличились, Федеральная резервная система перейдет к смягчению монетарной политики. Более низкие ставки обычно положительны для золота, поскольку по нему не выплачиваются проценты.

Напомним, 21 июля Байден заявил, что снимается с выборов. Призывы, в том числе в Демократической партии, к Байдену отменить свое участие в выборах начались после провальных для действующего президента теледебатов с его конкурентом от республиканцев Дональдом Трампом.

При этом Байден предложил кандидатом в президенты США вице-президента Камалу Харрис. Она согласилась.

Что известно о Харрис - в материале РБК-Украина.

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