Вибухи в Енгельсі: у РФ стурбовані неспроможністю Путіна захистити критичну інфраструктуру, - ISW

Вибухи на аеродромі в Енгельсі 26 грудня викликали хвилю занепокоєння серед російської провоєнної спільноти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначили, що версія міністерства оборони РФ про те, що система ППО збила український БПЛА, який наближався до авіабази на малій висоті, була піддана критиці.

"Мілблогери поставили під сумнів дії влади та були обурені реакцією на інформацію про вибухи в глибокому тилу", - вказують у звіті ISW.

Як підкреслили фахівці, представники провоєнної спільноти також незадовільно оцінили технічні можливості російських систем протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби.

Водночас вони висловили стурбованість щодо нездатністі військово-політичного керівництва РФ, зокрема президента Володимира Путіна захистити критично важливу інфраструктуру.

Ключові висновки ISW: