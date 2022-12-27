Взрывы в Энгельсе: в РФ обеспокоены неспособностью Путина защитить критическую инфраструктуру, - ISW
Взрывы на аэродроме в Энгельсе 26 декабря вызвали волну беспокойства среди российского провоенного сообщества.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Аналитики отметили, что версия министерства обороны РФ о том, что система ПВО сбила украинский БПЛА, приближавшийся к авиабазе на малой высоте, в результате чего погибли 3 военных, была подвергнута критике со стороны милблогеров.
"Они (милблогеры - ред.) были возмущены реакцией властей на информацию о взрывах в глубоком тылу", - указывают в отчете ISW.
Как рассказывают специалисты, российский военный преступник Игорь Гиркин саркастически высмеял возможности ПВО. А несколько других милблогеров устроили истерику из-за низких технических возможностей систем радиоэлектронной борьбы.
В то же время они выразили обеспокоенность неспособностью российских властей, в частности президента Владимира Путина защитить критически важную инфраструктуру РФ, добавили в Институте изучения войны.
Ключевые выводы ISW:
- Путин не предлагал вести переговоры с Украиной 25 декабря вопреки некоторым сообщениям.
- Путин, по всей видимости, обеспокоен отсутствием поддержки его войны в Украине среди элит и, возможно, устанавливает информационные условия для национализации их имущества.
- Украинская разведка сообщила, что российский офицер, связанный с ЧВК "Вагнер", был назначен командующим Западным военным округом РФ.
- Российские и украинские войска продолжали наступательные действия на линии Сватово-Кременной.
- Украинские источники сообщали, что украинские войска ведут бои вблизи Кременной.
- Российские войска продолжили наземные обстрелы западных окраин Донецка.
- Украинские военные официальные лица отметили, что россияне могут сосредоточивать некоторые силы для наступательных или демонстрационных операций в Запорожской области.
- Российские чиновники и праворадикалы начали критиковать снисходительную политику Кремля по миграции и паспортизации мигрантов из Центральной Азии.
- Россия продолжает пытаться консолидировать контроль над оккупированными территориями в Украине через манипуляции с процедурами получения гражданства.
Напомним, в ночь на 26 декабря на стратегическом аэродроме в российском Энгельсе прогремели два взрыва.
К слову, в Воздушных силах ВСУ подчеркнули, что инциденты на аэродроме - это последствия преступных действий оккупантов на территории Украины.
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