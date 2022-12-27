Взрывы в Энгельсе: в РФ обеспокоены неспособностью Путина защитить критическую инфраструктуру, - ISW

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Аналитики отметили, что версия министерства обороны РФ о том, что система ПВО сбила украинский БПЛА, приближавшийся к авиабазе на малой высоте, в результате чего погибли 3 военных, была подвергнута критике со стороны милблогеров.

"Они (милблогеры - ред.) были возмущены реакцией властей на информацию о взрывах в глубоком тылу", - указывают в отчете ISW.

Как рассказывают специалисты, российский военный преступник Игорь Гиркин саркастически высмеял возможности ПВО. А несколько других милблогеров устроили истерику из-за низких технических возможностей систем радиоэлектронной борьбы.

В то же время они выразили обеспокоенность неспособностью российских властей, в частности президента Владимира Путина защитить критически важную инфраструктуру РФ, добавили в Институте изучения войны.

Ключевые выводы ISW: