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Взрывы в Энгельсе: в РФ обеспокоены неспособностью Путина защитить критическую инфраструктуру, - ISW

Новина українською →
Вторник 27 декабря 2022 07:54
Взрывы в Энгельсе: в РФ обеспокоены неспособностью Путина защитить критическую инфраструктуру, - ISW Фото: Президент РФ Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Взрывы на аэродроме в Энгельсе 26 декабря вызвали волну беспокойства среди российского провоенного сообщества.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Аналитики отметили, что версия министерства обороны РФ о том, что система ПВО сбила украинский БПЛА, приближавшийся к авиабазе на малой высоте, в результате чего погибли 3 военных, была подвергнута критике со стороны милблогеров.

"Они (милблогеры - ред.) были возмущены реакцией властей на информацию о взрывах в глубоком тылу", - указывают в отчете ISW.

Как рассказывают специалисты, российский военный преступник Игорь Гиркин саркастически высмеял возможности ПВО. А несколько других милблогеров устроили истерику из-за низких технических возможностей систем радиоэлектронной борьбы.

В то же время они выразили обеспокоенность неспособностью российских властей, в частности президента Владимира Путина защитить критически важную инфраструктуру РФ, добавили в Институте изучения войны.

Ключевые выводы ISW:

  • Путин не предлагал вести переговоры с Украиной 25 декабря вопреки некоторым сообщениям.
  • Путин, по всей видимости, обеспокоен отсутствием поддержки его войны в Украине среди элит и, возможно, устанавливает информационные условия для национализации их имущества.
  • Украинская разведка сообщила, что российский офицер, связанный с ЧВК "Вагнер", был назначен командующим Западным военным округом РФ.
  • Российские и украинские войска продолжали наступательные действия на линии Сватово-Кременной.
  • Украинские источники сообщали, что украинские войска ведут бои вблизи Кременной.
  • Российские войска продолжили наземные обстрелы западных окраин Донецка.
  • Украинские военные официальные лица отметили, что россияне могут сосредоточивать некоторые силы для наступательных или демонстрационных операций в Запорожской области.
  • Российские чиновники и праворадикалы начали критиковать снисходительную политику Кремля по миграции и паспортизации мигрантов из Центральной Азии.
  • Россия продолжает пытаться консолидировать контроль над оккупированными территориями в Украине через манипуляции с процедурами получения гражданства.

Напомним, в ночь на 26 декабря на стратегическом аэродроме в российском Энгельсе прогремели два взрыва.

К слову, в Воздушных силах ВСУ подчеркнули, что инциденты на аэродроме - это последствия преступных действий оккупантов на территории Украины.

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