ua en ru
Пн, 18 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Из-за взрыва гранаты в Киевской области погиб мужчина, еще один получил ранения

Киевская область, Понедельник 18 сентября 2023 16:13
UA EN RU
Из-за взрыва гранаты в Киевской области погиб мужчина, еще один получил ранения Фото: из-за взрыва гранаты в Киевской области погиб мужчина, еще один получил ранения (facebook.com/pol.kyivregion)
Автор: Елизавета Драбкина

В селе Гнедин Киевской области сдетонировал боеприпас, из-за чего один мужчина погиб, еще один - получил осколочные ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на полицию Киевской области.

В 18:43 17 сентября полиция получила сообщение о взрыве в одной из садовых общин Золочевской общины.

Из-за детонации взрывного предмета 33-летний мужчина погиб на месте, а его 28-летнего брата с осколочными ранениями конечностей и лица доставили в больницу.

Полиция установила, что детонация, вероятно, произошла из-за неосторожного обращения с боевым припасом.

На месте происшествия обнаружили ручную осколочную гранату наступательного типа РГН с вкрученным взрывателем типа УДЗ.

Напомним, недавно в Вишневом Киевской области мужчина погиб из-за взрыва гранаты, это могло быть самоубийством.

Ранее нетрезвый мужчина в центре Кропивницкого угрожал людям взорвать гранату на АЗС. Но когда он понял, что на место едет полиция, решил убежать. Однако правоохранители выстрелили на предупреждение и задержали его.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киевская область полиция
NEWS
Кабмин уволил заместителей министра обороны, в том числе Маляр
Кабмин уволил заместителей министра обороны, в том числе Маляр
DAILY
Россия атакует порты, а ЕС блокирует экспорт. Как Украина ищет пути для вывоза зерна
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Россия атакует порты, а ЕС блокирует экспорт. Как Украина ищет пути для вывоза зерна