Через великі втрати росіяни завозять на окуповані території все більше лікарів, - ЦНС

На тимчасово окуповані території Луганської області прибуває все більше лікарів з Росії для лікування поранених загарбників. Причиною є великі втрати ворога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.
Зокрема, в місто Хрустальний (Красний Луч) приїхав лікар з Башкортостану, а в Луганську в шпиталі з'явилися медичні працівники з Московської області. За планом, вони мали б працювати тут місяць, але попередні бригади перебувають на тимчасово окупованій території вже 3-4 місяці без заміни.
Повідомляється, це пов'язано з тим, що ворог зазнає великих втрат і потребує збільшена кількість шпиталів у регіоні. Тому цивільному населенню медична допомога надається дуже рідко і їх направляють лікуватись до Росії.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у тимчасово окупованому Луганську військові РФ не можуть впоратись зі зростаючою кількістю поранених, у зв'язку з чим до міста прибула група російських лікарів.
Також раніше ми писали, що російські війська відчувають гостру нестачу медичного персоналу, тому змушені ставити на військовий облік лікарів із тимчасово окупованих територій.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.