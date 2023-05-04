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Из-за больших потерь россияне завозят на оккупированные территории все больше врачей, - ЦНС

Фото: из-за больших потерь россияне завозят на оккупированные территории все больше врачей (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

На временно оккупированные территории Луганской области прибывает все больше врачей из России для лечения раненых захватчиков. Причиной является большие потери врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

В частности, в город Хрустальный (Красный Луч) приехал врач из Башкортостана, а в Луганске в больнице появились медицинские работники из Московской области. По плану, они должны работать здесь месяц, но предыдущие бригады находятся на временно оккупированной территории уже 3-4 месяца без замены.

Сообщается, это связано с тем, что враг несет большие потери и нуждается в увеличенном количестве госпиталей в регионе. Поэтому гражданскому населению медицинская помощь оказывается очень редко и направляется лечиться в Россию.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что во временно оккупированном Луганске военные РФ не могут справиться с растущим количеством раненых, в связи с чем в город прибыла группа российских врачей.

Также ранее мы писали, что российские войска испытывают острую нехватку медицинского персонала, поэтому вынуждены ставить на военный учет врачей с временно оккупированных территорий.

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