Из-за больших потерь россияне завозят на оккупированные территории все больше врачей, - ЦНС

На временно оккупированные территории Луганской области прибывает все больше врачей из России для лечения раненых захватчиков. Причиной является большие потери врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления .

В частности, в город Хрустальный (Красный Луч) приехал врач из Башкортостана, а в Луганске в больнице появились медицинские работники из Московской области. По плану, они должны работать здесь месяц, но предыдущие бригады находятся на временно оккупированной территории уже 3-4 месяца без замены.

Сообщается, это связано с тем, что враг несет большие потери и нуждается в увеличенном количестве госпиталей в регионе. Поэтому гражданскому населению медицинская помощь оказывается очень редко и направляется лечиться в Россию.