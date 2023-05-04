ua ru
Чт, 04 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Через великі втрати росіяни завозять на окуповані території все більше лікарів, - ЦНС

Новость на русском →
Луганська область, Четвер 04 травня 2023 16:05
Через великі втрати росіяни завозять на окуповані території все більше лікарів, - ЦНС Фото: через великі втрати росіяни завозять на окуповані території все більше лікарів (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

На тимчасово окуповані території Луганської області прибуває все більше лікарів з Росії для лікування поранених загарбників. Причиною є великі втрати ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

Зокрема, в місто Хрустальний (Красний Луч) приїхав лікар з Башкортостану, а в Луганську в шпиталі з'явилися медичні працівники з Московської області. За планом, вони мали б працювати тут місяць, але попередні бригади перебувають на тимчасово окупованій території вже 3-4 місяці без заміни.

Повідомляється, це пов'язано з тим, що ворог зазнає великих втрат і потребує збільшена кількість шпиталів у регіоні. Тому цивільному населенню медична допомога надається дуже рідко і їх направляють лікуватись до Росії.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у тимчасово окупованому Луганську військові РФ не можуть впоратись зі зростаючою кількістю поранених, у зв'язку з чим до міста прибула група російських лікарів.

Також раніше ми писали, що російські війська відчувають гостру нестачу медичного персоналу, тому змушені ставити на військовий облік лікарів із тимчасово окупованих територій.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Луганськ окупанти Війна Росії проти України
NEWS
Зеленський пообіцяв погані новини для росіян: для цього я в Гаазі
Зеленський пообіцяв погані новини для росіян: для цього я в Гаазі
DAILY
"Ти сама цього хотіла". Чого бояться і про що мовчать жертви насильства російських військових
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна "Ти сама цього хотіла". Чого бояться і про що мовчать жертви насильства російських військових