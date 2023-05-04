Через великі втрати росіяни завозять на окуповані території все більше лікарів, - ЦНС

На тимчасово окуповані території Луганської області прибуває все більше лікарів з Росії для лікування поранених загарбників. Причиною є великі втрати ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву .

Зокрема, в місто Хрустальний (Красний Луч) приїхав лікар з Башкортостану, а в Луганську в шпиталі з'явилися медичні працівники з Московської області. За планом, вони мали б працювати тут місяць, але попередні бригади перебувають на тимчасово окупованій території вже 3-4 місяці без заміни.

Повідомляється, це пов'язано з тим, що ворог зазнає великих втрат і потребує збільшена кількість шпиталів у регіоні. Тому цивільному населенню медична допомога надається дуже рідко і їх направляють лікуватись до Росії.