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Из-за вчерашней атаки РФ на Купянский район погибли двое гражданских

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Харьковская область, Среда 25 января 2023 14:03
Из-за вчерашней атаки РФ на Купянский район погибли двое гражданских Фото: из-за вчерашней атаки РФ на Купянский район погибли двое гражданских (ВоенТВ)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска продолжают обстреливать приграничье Харьковской области. Сегодня и вчера враг нанес удары по Купянскому району. Вследствие атаки 24 января погибли двое гражданских.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Офиса генпрокурора.

Сообщается, что в течение 24 января российские военные обстреливали пгт Двухлетняя Купянского района. Там из-за атак погибли два мирных жителя. Также повреждены частные домовладения.

Кроме того, утром 25 января около 7:00 оккупанты прибегли к артиллерийскому обстрелу Купянска. В результате чего повреждены жилые дома и магазин.

По факту обстрелов окружная прокуратура начала досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).

Напомним, 22 января российские военные ударили артиллерией по селу Петровка Золочевской общины. В результате обстрела погибла 67-летняя женщина.

Также мы писали о том, что оккупанты атаковали Волчанск в Харьковской области, из-за чего были ранены трое человек.

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харков Купянск
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