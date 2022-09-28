ua ru
Ср, 28 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Из-за вчерашнего удара по Харькову без света остаются около 18,5 тысяч потребителей

Новина українською →
Харьков, Среда 28 сентября 2022 10:38
Из-за вчерашнего удара по Харькову без света остаются около 18,5 тысяч потребителей Фото: из-за вчерашнего удара по Харькову без света остаются около 18,5 тысяч потребителей (facebook.com/kharkivoblenergo)
Автор: Руслан Гаращенко

Из-за вчерашнего ракетного удара по энергетической инфраструктуре Харькова без света до сих пор остаются 18,5 тысяч потребителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковоблэнерго.

В результате обстрела Харькова были повреждены объекты энергетической инфраструктуры, в связи с чем частично обесточены Шевченковский, Холодногорский и Новобаварский районы.

"Сейчас около 18,5 тысячи потребителей остаются без света. Энергетики делают все возможное для скорейшего восстановления электроснабжения", - говорится в сообщении.

Напомним, 27 сентября российские войска нанесли несколько ударов по Харькову. В результате атаки врага никто не пострадал. Однако известно о повреждении инфраструктурного объекта, в связи с чем в нескольких районах города пропал свет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Электроэнергия харков
NEWS
Никаких компромиссов. Зеленский объяснил, чем закончится война для Украины
Никаких компромиссов. Зеленский объяснил, чем закончится война для Украины
DAILY
Между всех огней. Как Турция пытается примирить Россию с Украиной
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Между всех огней. Как Турция пытается примирить Россию с Украиной