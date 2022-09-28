Из-за вчерашнего удара по Харькову без света остаются около 18,5 тысяч потребителей

Из-за вчерашнего ракетного удара по энергетической инфраструктуре Харькова без света до сих пор остаются 18,5 тысяч потребителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковоблэнерго .

В результате обстрела Харькова были повреждены объекты энергетической инфраструктуры, в связи с чем частично обесточены Шевченковский, Холодногорский и Новобаварский районы.