Через вчорашній обстріл Херсонської області загинули двоє осіб, 25 - отримали поранення

Росіяни за добу випустили по Херсонській області 314 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів" та безпілотників. По Херсон окупантами випустили 44 снаряди.

Армія РФ обстріляла житлові квартали, а також будівлі навчальних, адміністративних закладів та закладу торгівлі в Херсоні.

Через ворожі обстріли загинули двоє осіб. Ще 25 людей отримали поранення.

Ситуація у Херсоні

Російські окупанти затопили частину Херсона, підірвавши дамбу Каховської ГЕС в ніч на 6 червня. Найбільше постраждав район Корабел.

Крім того, росіяни обстрілювали затоплені райони та надали можливості жителям безпечно евакуюватися. Військові повідомляють, що інтенсивність обстрілів з боку ворога знову зросла, оскільки війська повернулися на підтоплені позиції.

Вчора росіяни атакували Таврійський, Корабельний мікрорайони та центр Херсона.

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