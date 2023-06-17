UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Через вчорашній обстріл Херсонської області загинули двоє осіб, 25 - отримали поранення

Фото: через вчорашній обстріл Херсона загинули двоє осіб (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти за минулу добу, 16 червня, 75 разів обстріляли Херсон та область. Внаслідок атак ворога є жертви та постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна в Telegram.

Росіяни за добу випустили по Херсонській області 314 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів" та безпілотників. По Херсон окупантами випустили 44 снаряди.

Армія РФ обстріляла житлові квартали, а також будівлі навчальних, адміністративних закладів та закладу торгівлі в Херсоні.

Через ворожі обстріли загинули двоє осіб. Ще 25 людей отримали поранення.

Ситуація у Херсоні

Російські окупанти затопили частину Херсона, підірвавши дамбу Каховської ГЕС в ніч на 6 червня. Найбільше постраждав район Корабел.

Крім того, росіяни обстрілювали затоплені райони та надали можливості жителям безпечно евакуюватися. Військові повідомляють, що інтенсивність обстрілів з боку ворога знову зросла, оскільки війська повернулися на підтоплені позиції.

Вчора росіяни атакували Таврійський, Корабельний мікрорайони та центр Херсона.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХерсонХерсонська областьВійна в УкраїніВійна Росії проти України