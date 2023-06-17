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Из-за вчерашнего обстрела Херсона погибли два человека, 25 - получили ранения

Фото: из-за вчерашнего обстрела Херсона погибли два человека (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты за минувшие сутки, 16 июня, 75 раз обстреляли Херсон и область. В результате атак врага есть жертвы и пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Александра Прокудина в Telegram.

Россияне за сутки выпустили по Херсонской области 314 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов" и беспилотников. По Херсону оккупантами выпустили 44 снаряда.

Армия РФ обстреляла жилые кварталы, а также здания учебных, административных и торговых заведений в Херсоне.

Из-за вражеских обстрелов погибли два человека. Еще 25 человек получили ранения.

Ситуация в Херсоне

Российские оккупанты затопили часть Херсона, взорвав дамбу Каховской ГЭС в ночь на 6 июня. Больше всего пострадал район Корабел.

Кроме того, россияне обстреливали затопленные районы и не давали жителям возможность безопасно эвакуироваться. Военные сообщают, что интенсивность обстрелов со стороны врага снова возросла, поскольку войска вернулись на подтопленные позиции.

Вчера россияне атаковали Таврический, Корабельный микрорайоны и центр Херсона.

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