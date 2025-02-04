Через USAID: сенатор-демократ затримує висунення кандидатур Трампа в Держдепартамент

Шатц, який є членом Комітету з міжнародних відносин, заявив, що його крок є протестом проти заяви мільярдера-радника Трампа Ілона Маска про те, що він і президент закриють USAID.

Він зазначив, що розформування USAID є незаконним і робить Штати менш захищеними. Також демократ додав, що агентство було створене федеральним законом і фінансується Конгресом США, тому Трамп і Маск не можуть просто так прибрати USAID "розчерком пера" - їм потрібно ухвалити закон.

"Поки і якщо ці нахабні авторитарні дії не будуть скасовані і USAID знову не запрацює, я накладу повну заборону на всіх номінантів Держдепартаменту адміністрації Трампа. Це хаос епічних масштабів, який ми самі собі влаштували і який матиме небезпечні наслідки по всьому світу", - сказав Шатц.

NBC News пише, що кандидатам Трампа необхідна більшість для затвердження в Сенаті. У республіканців 53 сенатори, тому демократи не можуть самостійно відхилити вибір президента США. Однак вони можуть затягнути процес і відволікти увагу від інших кандидатів або законопроєктів, на які лідери Республіканської партії воліють витрачати час.