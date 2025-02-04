Через USAID: сенатор-демократ затримує висунення кандидатур Трампа в Держдепартамент

У понеділок сенатор-демократ Браян Шатц (демократ) заявив, що накладає повну заборону на кандидатів президента США Дональда Трампа на посади в Держдепартаменті. Причиною стало розформування і загроза закриття Агентства США з міжнародного розвитку USAID.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.
Шатц, який є членом Комітету з міжнародних відносин, заявив, що його крок є протестом проти заяви мільярдера-радника Трампа Ілона Маска про те, що він і президент закриють USAID.
Він зазначив, що розформування USAID є незаконним і робить Штати менш захищеними. Також демократ додав, що агентство було створене федеральним законом і фінансується Конгресом США, тому Трамп і Маск не можуть просто так прибрати USAID "розчерком пера" - їм потрібно ухвалити закон.
"Поки і якщо ці нахабні авторитарні дії не будуть скасовані і USAID знову не запрацює, я накладу повну заборону на всіх номінантів Держдепартаменту адміністрації Трампа. Це хаос епічних масштабів, який ми самі собі влаштували і який матиме небезпечні наслідки по всьому світу", - сказав Шатц.
NBC News пише, що кандидатам Трампа необхідна більшість для затвердження в Сенаті. У республіканців 53 сенатори, тому демократи не можуть самостійно відхилити вибір президента США. Однак вони можуть затягнути процес і відволікти увагу від інших кандидатів або законопроєктів, на які лідери Республіканської партії воліють витрачати час.
Нагадаємо, що в понеділок 3 лютого держсекретар США Марко Рубіо заявив, що він виконує обов'язки директора Агентства з міжнародного розвитку. Зокрема, він про це розповів журналістам.
Через деякий час інформація з'явилася безпосередньо на сайті Держдепартаменту США, де сказано, що Трамп призначив держсекретаря Марко Рубіо на посаду виконувача обов'язково адміністратора (директора) USAID. Крок обґрунтуванням, щоб отримати контроль і краще розуміти діяльність агенції.
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