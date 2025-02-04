Из-за USAID: сенатор-демократ задерживает выдвижение кандидатур Трампа в Госдепартамент

Шатц, который является членом Комитета по международным отношениям, заявил, что его шаг является протестом против заявления миллиардера-советника Трампа Илона Маска о том, что он и президент закроют USAID.

Он отметил, что расформирование USAID является незаконным и делает Штаты менее защищенными. Также демократ добавил, что агентство было создано федеральным законом и финансируется Конгрессом США, поэтому Трамп и Маск не могут просто так убрать USAID "росчерком пера" - им нужно принять закон.

"Пока и если эти наглые авторитарные действия не будут отменены и USAID снова не заработает, я наложу полный запрет на всех номинантов Госдепартамента администрации Трампа. Это хаос эпических масштабов, который мы сами себе устроили и который будет иметь опасные последствия по всему миру", - сказал Шатц.

NBC News пишет, что кандидатам Трампа необходимо большинство для утверждения в Сенате. У республиканцев 53 сенатора, поэтому демократы не могут самостоятельно отклонить выбор президента США. Однако они могут затянуть процесс и отвлечь внимание от других кандидатов или законопроектов, на которые лидеры Республиканской партии предпочитают тратить время.