Через Україну та "Північні потоки". МЗС Росії викликало посла США

Росія звинувачує США у військовій допомозі Україні. При цьому МЗС заявляє, що передана зброя, як і американські громадяни в Україні, "є законною метою" для Росії.

"У переданій послу ноті протесту наголошується, що накачування ЗСУ озброєннями, а також передача цілевказівок для завдання ударів по об'єктах російської військової та цивільної інфраструктури наочно доводять неспроможність і брехливість тверджень американської сторони, що США не є стороною конфлікту", - йдеться у повідомленні.

Крім того, Росія чекає від США "пояснень" щодо вибухів на "Північних потоках" і хоче, аби Вашингтон "не заважав об'єктивному розслідуванню".

Нагадаємо, сьогодні під час свого звернення до Федеральних зборів російський диктатор Володимир Путін знову вдався до ядерних погроз та заявив, що Росія призупиняє участь у Договорі про стратегічні наступальні озброєння.

Крім того, він пригрозив "розширити війну", якщо міжнародні партнери передадуть Україні далекобійну зброю.

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