Через Украину пройдет интернет-кабель, соединяющий Европу и Азию, - Минцифры

Vodafone Group намерена проложить через Украину интернет-кабель, который соединит Европу и Азию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Министерства цифровой трансформации Украины.

Минцифра и Vodafone Group договорились о сотрудничестве в сфере глобальных интернет-коммуникаций. В дальнейшем интернет-соединение Европы и Азии будет пролегать через Украину. В планах строительство подводного кабеля через Черное море, открытие новых датацентров и усиление существующей сети.

Из 5,4 млрд интернет-пользователей в мире более половины сконцентрировано в Азии и на Ближнем Востоке. Новые технологии требуют обмена огромным объемом данных. По данным Минцифры, Украина может стать цифровым хабом Европы.