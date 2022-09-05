Через Україну пройде інтернет-кабель, що з'єднає Європу та Азію, - Мінцифри

Vodafone Group має намір прокласти через Україну інтернет-кабель, який з'єднає Європу і Азію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міністерства цифрової трансформації України.

Мінцифра і Vodafone Group домовилися про співпрацю у сфері глобальних інтернет-комунікацій. Надалі інтернет-з'єднання Європи та Азії пролягатиме через Україну. У планах будівництво підводного кабелю через Чорне море, відкриття нових датацентрів і посилення існуючої мережі.

З 5,4 млрд інтернет-користувачів у світі більша частина сконцентрована в Азії і на Близькому Сході. Нові технології вимагають обміну величезним обсягом даних. За даними Мінцифри, Україна може стати цифровим хабом Європи.