RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Через Україну пройде інтернет-кабель, що з'єднає Європу та Азію, - Мінцифри

Фото: інтернет-з'єднання Європи та Азії пройде через Україну (24tv.ua)
Автор: Константин Широкун

Vodafone Group має намір прокласти через Україну інтернет-кабель, який з'єднає Європу і Азію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міністерства цифрової трансформації України.

Мінцифра і Vodafone Group домовилися про співпрацю у сфері глобальних інтернет-комунікацій. Надалі інтернет-з'єднання Європи та Азії пролягатиме через Україну. У планах будівництво підводного кабелю через Чорне море, відкриття нових датацентрів і посилення існуючої мережі.

З 5,4 млрд інтернет-користувачів у світі більша частина сконцентрована в Азії і на Близькому Сході. Нові технології вимагають обміну величезним обсягом даних. За даними Мінцифри, Україна може стати цифровим хабом Європи.

Раніше ми писали, що SpaceX виграла суд і отримав право на запуск майже 3000 супутників для розвитку мережі Starlink.

Також стало відомо, що Україна отримала в серпні ще 5 тисяч станцій для супутникового інтернету Starlink. Нову партію терміналів профінансувала Польща. Перша партія обладнання для супутникового інтернету Starlink прибула в Україну 28 Лютого.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МинцифраVodafone GroupІнтернет