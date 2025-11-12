ua en ru
Через удари РФ без світла залишились більше 27 тисяч осіб у трьох областях, - Мінернерго

Середа 12 листопада 2025 14:48
UA EN RU
Через удари РФ без світла залишились більше 27 тисяч осіб у трьох областях, - Мінернерго Фото: через удари РФ без світла залишились більше 27 тисяч осіб у трьох областях (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Через удари росіян по енергетичній інфраструктурі України без світла залишаються близько 27 тисяч абонентів у трьох областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міненерго.

"Атаки Росії на енергетичну інфраструктуру не припиняються. Протягом минулої доби ворог знову завдав ударів дронами по енергооб’єктах у кількох областях, що спричинило пошкодження обладнання та тимчасові знеструмлення. Більшість споживачів уже заживлена", - зазначили у Міненерго.

Повідомляється, що через наслідки попередніх атак без електропостачання залишаються споживачі на Одещині (понад 12 тисяч абонентів), Дніпропетровщині (8600 осіб) та Запоріжжі (близько 6500 абонентів). Складною залишається ситуація у прифронтових і прикордонних регіонах.

Відновлювальні роботи тривають у кожній області – там, де це дозволяє безпекова ситуація та після обстеження місць ударів рятувальниками.

При цьому у більшості регіонів продовжують діяти графіки погодинних відключень обсягом від двох до чотирьох черг. Наразі у переважній більшості областей застосовуються графіки погодинних відключень обсягом трьох з половиною черг. Також діють обмеження споживання для промисловості та бізнесу.

"Закликаємо споживачів раціонально користуватися електроенергією, особливо в години пікових навантажень – вранці та ввечері. Ощадливе споживання допомагає зменшити навантаження на енергосистему та уникнути нових обмежень", - додали у Міненерго.

Раніше повідомлялось, що російські війська протягом минулої доби атакували об'єкти енергетики у кількох областях, на місцях влучань тривають відновлювальні роботи.

Також повідомлялось, що відключення світла в Україні стали жорсткішими після масштабного удару росіян по об'єктах енергетичної інфраструктури в ніч на 8 листопада. Окупанти били із застосування дронів та ракет "Кинджал" і "Калібр".

