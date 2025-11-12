Війська РФ атакували об'єкти енергетики у кількох областях
Російські війська протягом минулої доби атакували об'єкти енергетики у кількох областях, на місцях влучань тривають відновлювальні роботи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення "Укренерго".
"Ворог продовжує завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі. Упродовж минулої доби російські війська атакували енергооб’єкти у кількох регіонах", - зазначили в "Укренерго".
Повідомляється, що аварійно-відновлювальні роботи тривають скрізь, де це дозволяє безпекова ситуація. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене обладнання в роботу.
Також повідомляється, що через наслідки попередніх російських масованих ракетно-дронових атак у більшості регіонів України застосовуються заходи обмеження споживання.
До кінця доби будуть діяти графіки погодинних відключень обсягом від 2 до 4 черг. У всіх регіонах, де застосовуються погодинні знеструмлення, діють також графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу.
Споживання електроенергії
За даними "Укренерго", споживання електроенергії залишається високим. Сьогодні, 12 листопада, станом на 9:00, воно було на тому ж рівні, що і в цей же час минулого дня – у вівторок.
Вчора, 11 листопада, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був таким же, як і максимум попереднього дня – у понеділок, 10 листопада.
"Зберігається необхідність в ощадливому енергоспоживанні. Будь ласка, обмежте сьогодні користування потужними електроприладами, перенесіть енергоємні процеси на нічний час, коли навантаження на енергосистему найменше", - додали в компанії.
Нагадаємо, відключення світла в Україні стали жорсткішими після масштабного удару росіян по об'єктах енергетичної інфраструктури в ніч на 8 листопада. Окупанти били із застосування дронів та ракет "Кинджал" і "Калібр".
"Центренерго" повідомило, що цей обстріл був наймасованішим за весь час повномасштабної війни. Її ТЕС - Зміївська та Трипільська - повністю припинили генерувати електроенергію.
В понеділок, 10 листопада, міністр енергетики України Світлана Гринчук заявила, що енергетики приступили до відновлення Зміївської та Трипільської ТЕС, проте жодних деталей не повідомила.