Из-за ударов РФ без света остались более 27 тысяч человек в трех областях, - Минернерго

Среда 12 ноября 2025 14:48
UA EN RU
Из-за ударов РФ без света остались более 27 тысяч человек в трех областях, - Минернерго Фото: из-за ударов РФ без света остались более 27 тысяч человек в трех областях (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Из-за ударов россиян по энергетической инфраструктуре Украины без света остаются около 27 тысяч абонентов в трех областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Минэнерго.

"Атаки России на энергетическую инфраструктуру не прекращаются. За прошедшие сутки враг снова нанес удары дронами по энергообъектам в нескольких областях, что повлекло повреждение оборудования и временные обесточивания. Большинство потребителей уже запитано", - отметили в Минэнерго.

Сообщается, что из-за последствий предыдущих атак без электроснабжения остаются потребители в Одесской области (более 12 тысяч абонентов), Днепропетровской области (8600 человек) и Запорожье (около 6500 абонентов). Сложной остается ситуация в прифронтовых и приграничных регионах.

Восстановительные работы продолжаются в каждой области - там, где это позволяет ситуация с безопасностью и после обследования мест ударов спасателями.

При этом в большинстве регионов продолжают действовать графики почасовых отключений объемом от двух до четырех очередей. Сейчас в подавляющем большинстве областей применяются графики почасовых отключений объемом трех с половиной очередей. Также действуют ограничения потребления для промышленности и бизнеса.

"Призываем потребителей рационально пользоваться электроэнергией, особенно в часы пиковых нагрузок - утром и вечером. Бережливое потребление помогает уменьшить нагрузку на энергосистему и избежать новых ограничений", - добавили в Минэнерго.

Ранее сообщалось, что российские войска за прошедшие сутки атаковали объекты энергетики в нескольких областях, на местах попаданий продолжаются восстановительные работы.

Также сообщалось, что отключения света в Украине стали более жесткими после масштабного удара россиян по объектам энергетической инфраструктуры в ночь на 8 ноября. Оккупанты били по применению дронов и ракет "Кинжал" и "Калибр".

