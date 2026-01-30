Через удари РФ МАГАТЕ перевірить безпеку українських атомних станцій, - Bloomberg

Атаки РФ по енергетиці загострили ризики для українських АЕС

В публікації видання наголошується, що Україна зіткнулася з різким зростанням ризиків ядерної безпеки через системні атаки Росії на енергетичну інфраструктуру. Ударів зазнають об’єкти, які забезпечують стабільне електропостачання трьох працюючих атомних електростанцій.

Саме тому дипломати ініціювали екстрене засідання Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), щоб оцінити наслідки атак Кремля для роботи українських ядерних реакторів.

Тривалі обстріли не лише залишили мільйони людей без світла й опалення взимку, а й наблизили ризик ядерної аварії.

На відміну від інших типів електростанцій, атомні об’єкти критично залежать від постійного зовнішнього електропостачання - воно необхідне для роботи систем охолодження та безпеки. Його втрата може призвести до перегріву ядерного палива та небезпечного радіаційного викиду.

МАГАТЕ терміново оцінює загрозу ядерній безпеці та вразливість інфраструктури

Посол Нідерландів при МАГАТЕ Пітер Потман заявив, що агентство має справу зі "значними та зростаючими ризиками", а перспектива аварії "небезпечна близька до реальності".

Європейські країни вимагають від МАГАТЕ детальну оцінку вразливості української ядерної інфраструктури вже до наступного місяця.

Наразі місія агентства в Україні перевіряє критично важливі підстанції, що забезпечують передачу електроенергії до АЕС.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі наголосив, що будь-яке пошкодження цієї інфраструктури безпосередньо підриває ядерну безпеку і має бути недопущене.