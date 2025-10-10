Через удар по Україні перша область ввела графіки аварійних відключень світла
Через наслідки нічної російської атаки на енергетику Сумська область перейшла на графіки аварійних відключень світла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Сумиобленерго".
Повідомляється, що на території Сумської області введено графіки аварійних відключень за вказівкою НЕК "Укренерго".
"Наразі графіки аварійних відключень діють на 10 черг споживачів", - зазначили в обленерго.
Причина введення аварійних графіків - наслідки російської атаки на енергетику.
Зазначимо, графіки аварійних відключень застосовуються в аварійних випадках, коли за дуже короткий термін потрібно негайно знизити величину споживаної потужності з мережі.
У таких випадках неможливо спрогнозувати тривалість відключень.
Також підкреслюється, що черги при аварійних графіках і графіках погодинних відключень не однакові.
Черга під час аварійних відключень відображається в реальному часі на сайті АТ "Сумиобленерго" в розділі "Споживачам"-"Відключення" за конкретною адресою або номером рахунку. А також в особистому кабінеті E-Svitlo та однойменному застосунку.
Нагадаємо, у ніч на 10 жовтня росіяни масовано атакували Україну дронами, крилатими та балістичними ракетами. Як повідомили в Міністерстві енергетики, під ударом були об'єкти енергетичної інфраструктури.
Також відомо про велику кількість вибухів у Запоріжжі та Дніпрі. Під ранок під масштабною атакою також були Криворізький район, Кременчук та інші райони. Ймовірно, скрізь головними цілями були об'єкти енергетики.
Наразі також відомо про серйозні проблеми зі світлом у столиці.
Докладніше читайте в матеріалі "Лівий берег без світла, на правому перебої: всі наслідки атаки ракет і дронів на Київ".