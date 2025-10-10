Через удар по Україні перша область ввела графіки аварійних відключень світла

Через наслідки нічної російської атаки на енергетику Сумська область перейшла на графіки аварійних відключень світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Сумиобленерго".

Повідомляється, що на території Сумської області введено графіки аварійних відключень за вказівкою НЕК "Укренерго".

"Наразі графіки аварійних відключень діють на 10 черг споживачів", - зазначили в обленерго.

Причина введення аварійних графіків - наслідки російської атаки на енергетику.

Зазначимо, графіки аварійних відключень застосовуються в аварійних випадках, коли за дуже короткий термін потрібно негайно знизити величину споживаної потужності з мережі.

У таких випадках неможливо спрогнозувати тривалість відключень.

Також підкреслюється, що черги при аварійних графіках і графіках погодинних відключень не однакові.

Черга під час аварійних відключень відображається в реальному часі на сайті АТ "Сумиобленерго" в розділі "Споживачам"-"Відключення" за конкретною адресою або номером рахунку. А також в особистому кабінеті E-Svitlo та однойменному застосунку.