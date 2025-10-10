ua en ru
Из-за удара по Украине первая область ввела графики авариных отключений света

Сумы, Пятница 10 октября 2025 07:17
UA EN RU
Из-за удара по Украине первая область ввела графики авариных отключений света Фото: Сумская область вводит аварийные графики отключения света (иллюстративное фото Getty Images)
Автор: Данила Крамаренко

Из-за последствий ночной российской атаки на энергетику Сумская область перешла на графики авариных отключений света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Сумыоблэнерго".

Сообщается, что на территории Сумской области введены графики аварийных отключений по указанию НЭК "Укрэнерго".

"В настоящее время графики аварийных отключений действуют на 10 очередей потребителей", - отметили в облэнерго.

Причина введения аварийных графиков - последствия российской атаки на энергетику.

Отметим, графики аварийных отключений применяются в аварийных случаях, когда за очень короткий срок нужно немедленно снизить величину потребляемой мощности из сети.

В таких случаях невозможно спрогнозировать продолжительность отключений.

Также подчеркивается, что очереди при аварийных графиках и графиках почасовых отключений не одинаковы.

Очередь при аварийных отключениях отображается в реальном времени на сайте АО "Сумыоблэнерго" в разделе "Потребителям"-"Отключение" по конкретному адресу или номеру счета. А также в личном кабинете E-Svitlo и одноименном приложении.

Напомним, в ночь на 10 октября россияне массированно атаковали Украину дронами, крылатыми и баллистическими ракетами. Как сообщили в Министерстве энергетики, под ударом были объекты энергетической инфраструктуры.

Также известно о большом количестве взрывов в Запорожье и Днепре. Под утро под масштабной атакой также были Криворожский район, Кременчуг и другие районы. Вероятно, везде главными целями были объекты энергетики.

На данный момент также известно о серьезных проблемах со светом в столице.

Подробнее читайте в материале "Левый берег без света, на правом перебои: все последствия атаки ракет и дронов на Киев".

