Из-за удара по Украине первая область ввела графики авариных отключений света

Из-за последствий ночной российской атаки на энергетику Сумская область перешла на графики авариных отключений света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Сумыоблэнерго".

Сообщается, что на территории Сумской области введены графики аварийных отключений по указанию НЭК "Укрэнерго".

"В настоящее время графики аварийных отключений действуют на 10 очередей потребителей", - отметили в облэнерго.

Причина введения аварийных графиков - последствия российской атаки на энергетику.

Отметим, графики аварийных отключений применяются в аварийных случаях, когда за очень короткий срок нужно немедленно снизить величину потребляемой мощности из сети.

В таких случаях невозможно спрогнозировать продолжительность отключений.

Также подчеркивается, что очереди при аварийных графиках и графиках почасовых отключений не одинаковы.

Очередь при аварийных отключениях отображается в реальном времени на сайте АО "Сумыоблэнерго" в разделе "Потребителям"-"Отключение" по конкретному адресу или номеру счета. А также в личном кабинете E-Svitlo и одноименном приложении.