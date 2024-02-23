UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Через удар "Шахеда" по будинку в Одесі є загиблий

Фото: в Одесі вже є жертва через російський удар "Шахедами" по житловому будинку (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

В Одесі внаслідок влучання російського ударного дрона типу "Шахед" по житловому будинку вже відомо про одну загиблу людину. Рятувальна та пошувока операція на місці триває.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олега Кіпера.

Чиновник зазначив, що тіло чоловіка наразі деблокують співробітники екстренних та рятувальних служб.

"Внаслідок російської атаки по Одесі є один загиблий чоловік. Його тіло нині деблокують з-під завалів", - йдеться в повідомленні. 

Глава ОВА висловив щирі співчуття рідним та близьким загиблого.

Перед тим стало відомо про те, що надзвичайники дістали з-під завалів ще одну постраждалу, після чого жінку у важкому стані госпіталізували. До цього було відомо про двох постраждалих.

Чиновник додав, що врятована жінка пробула під завалами близько двох годин.

Оновлено о 00:37

В Одеській міськраді уточнили, що внаслідок атаки "Шахедів" було зруйновано одноповерховий житловий будинок в Приморському районі міста.  

"Рятувальники  дістали з-під завалів тіло одного загиблого. Троє постраждалих  доставлені в одну з міських лікарень", - йдеться в заяві.

Мер Одеси Геннадій Труханов на місці події (фото: t.me/odesacityofficial)

Атака дронами по Одесі ввечері 23 лютого

Раніше повідомлялося, що близько пів на одинадцяту вечора російські окупанти вдарили дроном-камікадзе по житловому будинку в Одесі. Місцева влада згодом повідомила про щонайменше двох постраждалих внаслідок ворожої атаки, вони були у тяжкому стані.

Глава ОВА розповів, що на місці працюють усі відповідні служби.

Додамо, що одеські ЗМІ опублікували відео з пожежею в Одесі.

Зазначимо, що це вже друга поспіль повітряна атака інтервентів по Одесі, зокрема з використанням ударних безпілотників. Тоді загинули три людини у місті. Більш детально про наслідки вчорашнього удару противника - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ОдесаАтака дронів